Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.051 1,37 BIST ANKARA 114.259 2,13 BIST ANTALYA 47.922 0,42 BIST BALIKESİR 49.682 1,18 BIST BURSA 131.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.051 1,37
BIST ANKARA 114.259 2,13
BIST ANTALYA 47.922 0,42
BIST BALIKESİR 49.682 1,18
BIST BURSA 131.259 2,17
BIST DENIZLI 76.463 1,65
BIST ISTANBUL 97.347 2,34
BIST IZMIR 150.209 0,31
BIST KAYSERI 300.974 2,24
BIST KOCAELI 218.638 1,35
BIST KONYA 64.668 1,33
BIST TEKIRDAĞ 212.713 1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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