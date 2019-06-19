Borsada şehir endekslerinin değişimi
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.184 -2,06 BIST ANKARA 112.115 -1,88 BIST ANTALYA 47.382 -1,13 BIST BALIKESİR 49.709 0,05 BIST BURSA 131.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:47 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.184
|-2,06
|BIST ANKARA
|112.115
|-1,88
|BIST ANTALYA
|47.382
|-1,13
|BIST BALIKESİR
|49.709
|0,05
|BIST BURSA
|131.685
|0,32
|BIST DENIZLI
|75.797
|-0,87
|BIST ISTANBUL
|97.089
|-0,26
|BIST IZMIR
|148.341
|-1,24
|BIST KAYSERI
|298.680
|-0,76
|BIST KOCAELI
|217.028
|-0,74
|BIST KONYA
|64.879
|0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|209.060
|-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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