Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.184 -2,06 BIST ANKARA 112.115 -1,88 BIST ANTALYA 47.382 -1,13 BIST BALIKESİR 49.709 0,05 BIST BURSA 131.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.184 -2,06
BIST ANKARA 112.115 -1,88
BIST ANTALYA 47.382 -1,13
BIST BALIKESİR 49.709 0,05
BIST BURSA 131.685 0,32
BIST DENIZLI 75.797 -0,87
BIST ISTANBUL 97.089 -0,26
BIST IZMIR 148.341 -1,24
BIST KAYSERI 298.680 -0,76
BIST KOCAELI 217.028 -0,74
BIST KONYA 64.879 0,33
BIST TEKIRDAĞ 209.060 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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