Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.650 -1,38 BIST ANKARA 112.291 0,16 BIST ANTALYA 47.435 0,11 BIST BALIKESİR 50.172 0,93 BIST BURSA 131.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.650 -1,38
BIST ANKARA 112.291 0,16
BIST ANTALYA 47.435 0,11
BIST BALIKESİR 50.172 0,93
BIST BURSA 131.784 0,08
BIST DENIZLI 76.882 1,43
BIST ISTANBUL 96.856 -0,24
BIST IZMIR 149.221 0,59
BIST KAYSERI 295.677 -1,01
BIST KOCAELI 212.747 -1,97
BIST KONYA 66.176 2,00
BIST TEKIRDAĞ 207.487 -0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:45 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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