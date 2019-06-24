Borsada şehir endekslerinin değişimi
50 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.977 0,25 BIST ANKARA 112.742 1,02 BIST ANTALYA 47.634 1,40 BIST BALIKESİR 51.248 1,69 BIST BURSA 132.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:40 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.977
|0,25
|BIST ANKARA
|112.742
|1,02
|BIST ANTALYA
|47.634
|1,40
|BIST BALIKESİR
|51.248
|1,69
|BIST BURSA
|132.306
|1,30
|BIST DENIZLI
|77.408
|1,47
|BIST ISTANBUL
|97.444
|0,76
|BIST IZMIR
|151.509
|1,37
|BIST KAYSERI
|305.346
|3,08
|BIST KOCAELI
|210.637
|-0,39
|BIST KONYA
|67.855
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|205.936
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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