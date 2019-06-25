Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.985 0,00 BIST ANKARA 112.705 -0,03 BIST ANTALYA 47.251 -0,80 BIST BALIKESİR 51.385 0,27 BIST BURSA 135.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.985 0,00
BIST ANKARA 112.705 -0,03
BIST ANTALYA 47.251 -0,80
BIST BALIKESİR 51.385 0,27
BIST BURSA 135.701 2,57
BIST DENIZLI 76.889 -0,67
BIST ISTANBUL 97.712 0,28
BIST IZMIR 152.291 0,52
BIST KAYSERI 306.243 0,29
BIST KOCAELI 212.455 0,86
BIST KONYA 68.787 1,37
BIST TEKIRDAĞ 211.302 2,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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