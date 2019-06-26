Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.357 -0,86 BIST ANKARA 111.983 -0,64 BIST ANTALYA 46.877 -0,79 BIST BALIKESİR 52.263 1,71 BIST BURSA 136.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.357 -0,86
BIST ANKARA 111.983 -0,64
BIST ANTALYA 46.877 -0,79
BIST BALIKESİR 52.263 1,71
BIST BURSA 136.184 0,36
BIST DENIZLI 78.662 2,31
BIST ISTANBUL 97.132 -0,59
BIST IZMIR 151.533 -0,50
BIST KAYSERI 307.580 0,44
BIST KOCAELI 210.776 -0,79
BIST KONYA 69.644 1,25
BIST TEKIRDAĞ 206.818 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]