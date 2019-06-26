Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.357 -0,86 BIST ANKARA 111.983 -0,64 BIST ANTALYA 46.877 -0,79 BIST BALIKESİR 52.263 1,71 BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:42 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.357
|-0,86
|BIST ANKARA
|111.983
|-0,64
|BIST ANTALYA
|46.877
|-0,79
|BIST BALIKESİR
|52.263
|1,71
|BIST BURSA
|136.184
|0,36
|BIST DENIZLI
|78.662
|2,31
|BIST ISTANBUL
|97.132
|-0,59
|BIST IZMIR
|151.533
|-0,50
|BIST KAYSERI
|307.580
|0,44
|BIST KOCAELI
|210.776
|-0,79
|BIST KONYA
|69.644
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|206.818
|-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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