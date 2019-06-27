Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.770 0,75 BIST ANKARA 113.065 0,97 BIST ANTALYA 46.906 0,06 BIST BALIKESİR 52.508 0,47 BIST BURSA 136.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.770
|0,75
|BIST ANKARA
|113.065
|0,97
|BIST ANTALYA
|46.906
|0,06
|BIST BALIKESİR
|52.508
|0,47
|BIST BURSA
|136.556
|0,27
|BIST DENIZLI
|78.295
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|98.003
|0,90
|BIST IZMIR
|154.033
|1,65
|BIST KAYSERI
|307.764
|0,06
|BIST KOCAELI
|211.850
|0,51
|BIST KONYA
|63.655
|-8,60
|BIST TEKIRDAĞ
|212.269
|2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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