Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.770 0,75 BIST ANKARA 113.065 0,97 BIST ANTALYA 46.906 0,06 BIST BALIKESİR 52.508 0,47 BIST BURSA 136.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.770 0,75
BIST ANKARA 113.065 0,97
BIST ANTALYA 46.906 0,06
BIST BALIKESİR 52.508 0,47
BIST BURSA 136.556 0,27
BIST DENIZLI 78.295 -0,47
BIST ISTANBUL 98.003 0,90
BIST IZMIR 154.033 1,65
BIST KAYSERI 307.764 0,06
BIST KOCAELI 211.850 0,51
BIST KONYA 63.655 -8,60
BIST TEKIRDAĞ 212.269 2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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