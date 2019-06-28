Borsada şehir endekslerinin değişimi
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.541 1,47 BIST ANKARA 112.309 -0,67 BIST ANTALYA 47.528 1,33 BIST BALIKESİR 53.271 1,45 BIST BURSA 134.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:45 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.541
|1,47
|BIST ANKARA
|112.309
|-0,67
|BIST ANTALYA
|47.528
|1,33
|BIST BALIKESİR
|53.271
|1,45
|BIST BURSA
|134.849
|-1,25
|BIST DENIZLI
|78.879
|0,75
|BIST ISTANBUL
|98.632
|0,64
|BIST IZMIR
|153.344
|-0,45
|BIST KAYSERI
|305.093
|-0,87
|BIST KOCAELI
|214.184
|1,10
|BIST KONYA
|64.003
|0,55
|BIST TEKIRDAĞ
|215.195
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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