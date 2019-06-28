Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.541 1,47 BIST ANKARA 112.309 -0,67 BIST ANTALYA 47.528 1,33 BIST BALIKESİR 53.271 1,45 BIST BURSA 134.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.541 1,47
BIST ANKARA 112.309 -0,67
BIST ANTALYA 47.528 1,33
BIST BALIKESİR 53.271 1,45
BIST BURSA 134.849 -1,25
BIST DENIZLI 78.879 0,75
BIST ISTANBUL 98.632 0,64
BIST IZMIR 153.344 -0,45
BIST KAYSERI 305.093 -0,87
BIST KOCAELI 214.184 1,10
BIST KONYA 64.003 0,55
BIST TEKIRDAĞ 215.195 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:45 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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