Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.802 2,75 BIST ANKARA 116.151 3,42 BIST ANTALYA 47.850 0,68 BIST BALIKESİR 54.227 1,79 BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:32 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.802
|2,75
|BIST ANKARA
|116.151
|3,42
|BIST ANTALYA
|47.850
|0,68
|BIST BALIKESİR
|54.227
|1,79
|BIST BURSA
|136.697
|1,37
|BIST DENIZLI
|81.135
|2,86
|BIST ISTANBUL
|100.661
|2,06
|BIST IZMIR
|155.521
|1,42
|BIST KAYSERI
|313.965
|2,91
|BIST KOCAELI
|217.243
|1,43
|BIST KONYA
|64.138
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|222.748
|3,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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