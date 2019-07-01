Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.802 2,75 BIST ANKARA 116.151 3,42 BIST ANTALYA 47.850 0,68 BIST BALIKESİR 54.227 1,79 BIST BURSA 136.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.802 2,75
BIST ANKARA 116.151 3,42
BIST ANTALYA 47.850 0,68
BIST BALIKESİR 54.227 1,79
BIST BURSA 136.697 1,37
BIST DENIZLI 81.135 2,86
BIST ISTANBUL 100.661 2,06
BIST IZMIR 155.521 1,42
BIST KAYSERI 313.965 2,91
BIST KOCAELI 217.243 1,43
BIST KONYA 64.138 0,21
BIST TEKIRDAĞ 222.748 3,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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