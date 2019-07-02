Borsada şehir endekslerinin değişimi
22 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.501 0,86 BIST ANKARA 116.668 0,44 BIST ANTALYA 48.098 0,52 BIST BALIKESİR 54.300 0,13 BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:34 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.501
|0,86
|BIST ANKARA
|116.668
|0,44
|BIST ANTALYA
|48.098
|0,52
|BIST BALIKESİR
|54.300
|0,13
|BIST BURSA
|137.792
|0,80
|BIST DENIZLI
|81.843
|0,87
|BIST ISTANBUL
|101.400
|0,73
|BIST IZMIR
|154.572
|-0,61
|BIST KAYSERI
|313.279
|-0,22
|BIST KOCAELI
|215.552
|-0,78
|BIST KONYA
|63.969
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|218.721
|-1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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