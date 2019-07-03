Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

2 gün önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.807 -0,35 BIST ANKARA 113.329 -2,86 BIST ANTALYA 49.028 1,93 BIST BALIKESİR 54.943 1,19 BIST BURSA 139.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.807 -0,35
BIST ANKARA 113.329 -2,86
BIST ANTALYA 49.028 1,93
BIST BALIKESİR 54.943 1,19
BIST BURSA 139.856 1,50
BIST DENIZLI 79.205 -3,22
BIST ISTANBUL 100.777 -0,61
BIST IZMIR 153.124 -0,94
BIST KAYSERI 305.609 -2,45
BIST KOCAELI 214.457 -0,51
BIST KONYA 64.618 1,02
BIST TEKIRDAĞ 217.189 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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