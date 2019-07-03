Borsada şehir endekslerinin değişimi
2 gün önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.807 -0,35 BIST ANKARA 113.329 -2,86 BIST ANTALYA 49.028 1,93 BIST BALIKESİR 54.943 1,19 BIST BURSA 139.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:34 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.807
|-0,35
|BIST ANKARA
|113.329
|-2,86
|BIST ANTALYA
|49.028
|1,93
|BIST BALIKESİR
|54.943
|1,19
|BIST BURSA
|139.856
|1,50
|BIST DENIZLI
|79.205
|-3,22
|BIST ISTANBUL
|100.777
|-0,61
|BIST IZMIR
|153.124
|-0,94
|BIST KAYSERI
|305.609
|-2,45
|BIST KOCAELI
|214.457
|-0,51
|BIST KONYA
|64.618
|1,02
|BIST TEKIRDAĞ
|217.189
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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