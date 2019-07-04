Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.928 0,06 BIST ANKARA 112.799 -0,47 BIST ANTALYA 48.561 -0,95 BIST BALIKESİR 54.493 -0,82 BIST BURSA 138.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.928 0,06
BIST ANKARA 112.799 -0,47
BIST ANTALYA 48.561 -0,95
BIST BALIKESİR 54.493 -0,82
BIST BURSA 138.808 -0,75
BIST DENIZLI 80.050 1,07
BIST ISTANBUL 100.463 -0,31
BIST IZMIR 151.863 -0,82
BIST KAYSERI 309.708 1,34
BIST KOCAELI 213.763 -0,32
BIST KONYA 64.804 0,29
BIST TEKIRDAĞ 215.367 -0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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