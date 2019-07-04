Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.928 0,06 BIST ANKARA 112.799 -0,47 BIST ANTALYA 48.561 -0,95 BIST BALIKESİR 54.493 -0,82 BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:36 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.928
|0,06
|BIST ANKARA
|112.799
|-0,47
|BIST ANTALYA
|48.561
|-0,95
|BIST BALIKESİR
|54.493
|-0,82
|BIST BURSA
|138.808
|-0,75
|BIST DENIZLI
|80.050
|1,07
|BIST ISTANBUL
|100.463
|-0,31
|BIST IZMIR
|151.863
|-0,82
|BIST KAYSERI
|309.708
|1,34
|BIST KOCAELI
|213.763
|-0,32
|BIST KONYA
|64.804
|0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|215.367
|-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek
Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması