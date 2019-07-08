Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.586 0,06 BIST ANKARA 110.967 -0,65 BIST ANTALYA 48.325 0,07 BIST BALIKESİR 54.284 0,55 BIST BURSA 137.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.586 0,06
BIST ANKARA 110.967 -0,65
BIST ANTALYA 48.325 0,07
BIST BALIKESİR 54.284 0,55
BIST BURSA 137.917 0,80
BIST DENIZLI 79.202 -0,57
BIST ISTANBUL 99.004 -0,72
BIST IZMIR 149.299 0,03
BIST KAYSERI 312.338 -0,34
BIST KOCAELI 210.531 -0,69
BIST KONYA 63.424 -0,84
BIST TEKIRDAĞ 214.371 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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