Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.586 0,06 BIST ANKARA 110.967 -0,65 BIST ANTALYA 48.325 0,07 BIST BALIKESİR 54.284 0,55 BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:36 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.586
|0,06
|BIST ANKARA
|110.967
|-0,65
|BIST ANTALYA
|48.325
|0,07
|BIST BALIKESİR
|54.284
|0,55
|BIST BURSA
|137.917
|0,80
|BIST DENIZLI
|79.202
|-0,57
|BIST ISTANBUL
|99.004
|-0,72
|BIST IZMIR
|149.299
|0,03
|BIST KAYSERI
|312.338
|-0,34
|BIST KOCAELI
|210.531
|-0,69
|BIST KONYA
|63.424
|-0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|214.371
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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