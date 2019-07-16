Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

8 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.705 -0,08 BIST ANKARA 107.479 1,30 BIST ANTALYA 47.959 0,58 BIST BALIKESİR 54.051 2,91 BIST BURSA 136.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.705 -0,08
BIST ANKARA 107.479 1,30
BIST ANTALYA 47.959 0,58
BIST BALIKESİR 54.051 2,91
BIST BURSA 136.335 2,51
BIST DENIZLI 77.700 0,87
BIST ISTANBUL 99.736 1,68
BIST IZMIR 149.874 0,85
BIST KAYSERI 314.461 1,47
BIST KOCAELI 225.577 1,24
BIST KONYA 64.947 2,37
BIST TEKIRDAĞ 209.129 -0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:51 Kaynak: AA
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