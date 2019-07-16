Borsada şehir endekslerinin değişimi
8 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.705 -0,08 BIST ANKARA 107.479 1,30 BIST ANTALYA 47.959 0,58 BIST BALIKESİR 54.051 2,91 BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:51 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.705
|-0,08
|BIST ANKARA
|107.479
|1,30
|BIST ANTALYA
|47.959
|0,58
|BIST BALIKESİR
|54.051
|2,91
|BIST BURSA
|136.335
|2,51
|BIST DENIZLI
|77.700
|0,87
|BIST ISTANBUL
|99.736
|1,68
|BIST IZMIR
|149.874
|0,85
|BIST KAYSERI
|314.461
|1,47
|BIST KOCAELI
|225.577
|1,24
|BIST KONYA
|64.947
|2,37
|BIST TEKIRDAĞ
|209.129
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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