Borsada şehir endekslerinin değişimi
3 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.266 0,56 BIST ANKARA 113.369 1,74 BIST ANTALYA 49.483 2,30 BIST BALIKESİR 55.601 1,20 BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:42 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.266
|0,56
|BIST ANKARA
|113.369
|1,74
|BIST ANTALYA
|49.483
|2,30
|BIST BALIKESİR
|55.601
|1,20
|BIST BURSA
|142.461
|2,31
|BIST DENIZLI
|79.890
|2,18
|BIST ISTANBUL
|101.987
|1,46
|BIST IZMIR
|156.285
|1,46
|BIST KAYSERI
|328.691
|2,29
|BIST KOCAELI
|232.189
|2,14
|BIST KONYA
|65.150
|-0,99
|BIST TEKIRDAĞ
|222.485
|2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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