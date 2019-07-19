Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.437 -0,45 BIST ANKARA 113.197 -0,15 BIST ANTALYA 50.122 1,29 BIST BALIKESİR 55.573 -0,05 BIST BURSA 143.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.437 -0,45
BIST ANKARA 113.197 -0,15
BIST ANTALYA 50.122 1,29
BIST BALIKESİR 55.573 -0,05
BIST BURSA 143.073 0,43
BIST DENIZLI 81.423 1,92
BIST ISTANBUL 102.183 0,19
BIST IZMIR 158.112 1,17
BIST KAYSERI 334.292 1,70
BIST KOCAELI 235.094 1,25
BIST KONYA 64.078 -1,65
BIST TEKIRDAĞ 218.729 -1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:38 Kaynak: AA
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