Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.437 -0,45 BIST ANKARA 113.197 -0,15 BIST ANTALYA 50.122 1,29 BIST BALIKESİR 55.573 -0,05 BIST BURSA 143.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:38 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.437
|-0,45
|BIST ANKARA
|113.197
|-0,15
|BIST ANTALYA
|50.122
|1,29
|BIST BALIKESİR
|55.573
|-0,05
|BIST BURSA
|143.073
|0,43
|BIST DENIZLI
|81.423
|1,92
|BIST ISTANBUL
|102.183
|0,19
|BIST IZMIR
|158.112
|1,17
|BIST KAYSERI
|334.292
|1,70
|BIST KOCAELI
|235.094
|1,25
|BIST KONYA
|64.078
|-1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|218.729
|-1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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