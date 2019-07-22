Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.533 -0,49 BIST ANKARA 111.878 -1,16 BIST ANTALYA 49.006 -2,23 BIST BALIKESİR 55.770 0,35 BIST BURSA 142.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.533 -0,49
BIST ANKARA 111.878 -1,16
BIST ANTALYA 49.006 -2,23
BIST BALIKESİR 55.770 0,35
BIST BURSA 142.379 -0,49
BIST DENIZLI 82.085 0,81
BIST ISTANBUL 101.345 -0,82
BIST IZMIR 157.955 -0,10
BIST KAYSERI 335.275 0,29
BIST KOCAELI 231.728 -1,43
BIST KONYA 64.081 0,01
BIST TEKIRDAĞ 222.465 1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor "Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:52:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]