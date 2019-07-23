Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 1,04 BIST ANKARA 113.600 1,54 BIST ANTALYA 49.337 0,68 BIST BALIKESİR 57.022 2,24 BIST BURSA 143.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:41 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.443
|1,04
|BIST ANKARA
|113.600
|1,54
|BIST ANTALYA
|49.337
|0,68
|BIST BALIKESİR
|57.022
|2,24
|BIST BURSA
|143.450
|0,75
|BIST DENIZLI
|81.974
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|102.725
|1,36
|BIST IZMIR
|158.503
|0,35
|BIST KAYSERI
|332.189
|-0,92
|BIST KOCAELI
|235.317
|1,55
|BIST KONYA
|64.494
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|223.139
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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