Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 1,04 BIST ANKARA 113.600 1,54 BIST ANTALYA 49.337 0,68 BIST BALIKESİR 57.022 2,24 BIST BURSA 143.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.443 1,04
BIST ANKARA 113.600 1,54
BIST ANTALYA 49.337 0,68
BIST BALIKESİR 57.022 2,24
BIST BURSA 143.450 0,75
BIST DENIZLI 81.974 -0,14
BIST ISTANBUL 102.725 1,36
BIST IZMIR 158.503 0,35
BIST KAYSERI 332.189 -0,92
BIST KOCAELI 235.317 1,55
BIST KONYA 64.494 0,64
BIST TEKIRDAĞ 223.139 0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]