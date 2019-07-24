Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.111 -0,72 BIST ANKARA 113.994 0,35 BIST ANTALYA 49.101 -0,48 BIST BALIKESİR 56.483 -0,95 BIST BURSA 143.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.111 -0,72
BIST ANKARA 113.994 0,35
BIST ANTALYA 49.101 -0,48
BIST BALIKESİR 56.483 -0,95
BIST BURSA 143.195 -0,18
BIST DENIZLI 81.076 -1,10
BIST ISTANBUL 103.562 0,81
BIST IZMIR 158.305 -0,12
BIST KAYSERI 333.233 0,31
BIST KOCAELI 240.464 2,19
BIST KONYA 64.184 -0,48
BIST TEKIRDAĞ 222.874 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:44 Kaynak: AA
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