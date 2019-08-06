Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.671 0,22 BIST ANKARA 116.526 1,38 BIST ANTALYA 48.757 0,50 BIST BALIKESİR 56.901 -0,35 BIST BURSA 138.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.671 0,22
BIST ANKARA 116.526 1,38
BIST ANTALYA 48.757 0,50
BIST BALIKESİR 56.901 -0,35
BIST BURSA 138.417 0,76
BIST DENIZLI 84.261 3,38
BIST ISTANBUL 98.185 0,60
BIST IZMIR 155.165 0,11
BIST KAYSERI 334.275 0,09
BIST KOCAELI 239.758 1,12
BIST KONYA 62.014 -0,26
BIST TEKIRDAĞ 205.202 0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:37 Kaynak: AA
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