Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.578 -7,09 BIST ANKARA 113.048 -2,98 BIST ANTALYA 47.899 -1,76 BIST BALIKESİR 56.959 0,10 BIST BURSA 136.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.578 -7,09
BIST ANKARA 113.048 -2,98
BIST ANTALYA 47.899 -1,76
BIST BALIKESİR 56.959 0,10
BIST BURSA 136.422 -1,44
BIST DENIZLI 82.389 -2,22
BIST ISTANBUL 96.071 -2,15
BIST IZMIR 153.553 -1,04
BIST KAYSERI 337.725 1,03
BIST KOCAELI 237.378 -0,99
BIST KONYA 61.231 -1,26
BIST TEKIRDAĞ 201.227 -1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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