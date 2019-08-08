Borsada şehir endekslerinin değişimi
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.007 1,42 BIST ANKARA 113.881 0,74 BIST ANTALYA 47.811 -0,18 BIST BALIKESİR 57.928 1,70 BIST BURSA 136.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.007
|1,42
|BIST ANKARA
|113.881
|0,74
|BIST ANTALYA
|47.811
|-0,18
|BIST BALIKESİR
|57.928
|1,70
|BIST BURSA
|136.848
|0,31
|BIST DENIZLI
|83.518
|1,37
|BIST ISTANBUL
|98.008
|2,02
|BIST IZMIR
|152.185
|-0,89
|BIST KAYSERI
|352.458
|4,36
|BIST KOCAELI
|238.662
|0,54
|BIST KONYA
|62.353
|1,83
|BIST TEKIRDAĞ
|203.097
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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