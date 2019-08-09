Borsada şehir endekslerinin değişimi
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.630 1,51 BIST ANKARA 114.604 0,63 BIST ANTALYA 49.028 2,55 BIST BALIKESİR 57.358 -0,98 BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.630
|1,51
|BIST ANKARA
|114.604
|0,63
|BIST ANTALYA
|49.028
|2,55
|BIST BALIKESİR
|57.358
|-0,98
|BIST BURSA
|137.481
|0,46
|BIST DENIZLI
|82.760
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|98.233
|0,23
|BIST IZMIR
|154.904
|1,79
|BIST KAYSERI
|361.524
|2,57
|BIST KOCAELI
|235.331
|-1,40
|BIST KONYA
|62.833
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|203.619
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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