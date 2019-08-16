Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.781 -1,14 BIST ANKARA 111.824 -0,03 BIST ANTALYA 48.342 -0,77 BIST BALIKESİR 59.033 1,10 BIST BURSA 136.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.781 -1,14
BIST ANKARA 111.824 -0,03
BIST ANTALYA 48.342 -0,77
BIST BALIKESİR 59.033 1,10
BIST BURSA 136.475 -0,21
BIST DENIZLI 82.383 1,28
BIST ISTANBUL 96.202 0,06
BIST IZMIR 153.271 0,24
BIST KAYSERI 358.319 1,54
BIST KOCAELI 225.583 -1,55
BIST KONYA 61.945 -0,63
BIST TEKIRDAĞ 206.858 -2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:39 Kaynak: AA
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