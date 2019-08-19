Borsada şehir endekslerinin değişimi
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.220 -2,07 BIST ANKARA 112.075 0,23 BIST ANTALYA 47.871 -0,97 BIST BALIKESİR 59.998 1,63 BIST BURSA 133.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.220
|-2,07
|BIST ANKARA
|112.075
|0,23
|BIST ANTALYA
|47.871
|-0,97
|BIST BALIKESİR
|59.998
|1,63
|BIST BURSA
|133.988
|-1,82
|BIST DENIZLI
|82.471
|0,11
|BIST ISTANBUL
|96.160
|-0,04
|BIST IZMIR
|151.140
|-1,39
|BIST KAYSERI
|352.913
|-1,51
|BIST KOCAELI
|226.954
|0,61
|BIST KONYA
|62.599
|1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|210.825
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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