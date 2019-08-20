Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.724 -0,29 BIST ANKARA 115.493 3,05 BIST ANTALYA 47.539 -0,69 BIST BALIKESİR 61.639 2,74 BIST BURSA 134.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.724 -0,29
BIST ANKARA 115.493 3,05
BIST ANTALYA 47.539 -0,69
BIST BALIKESİR 61.639 2,74
BIST BURSA 134.156 0,13
BIST DENIZLI 82.282 -0,23
BIST ISTANBUL 96.609 0,47
BIST IZMIR 153.304 1,43
BIST KAYSERI 362.959 2,85
BIST KOCAELI 230.050 1,36
BIST KONYA 61.752 -1,35
BIST TEKIRDAĞ 221.819 5,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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