Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.724 -0,29 BIST ANKARA 115.493 3,05 BIST ANTALYA 47.539 -0,69 BIST BALIKESİR 61.639 2,74 BIST BURSA 134.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:38 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.724
|-0,29
|BIST ANKARA
|115.493
|3,05
|BIST ANTALYA
|47.539
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|61.639
|2,74
|BIST BURSA
|134.156
|0,13
|BIST DENIZLI
|82.282
|-0,23
|BIST ISTANBUL
|96.609
|0,47
|BIST IZMIR
|153.304
|1,43
|BIST KAYSERI
|362.959
|2,85
|BIST KOCAELI
|230.050
|1,36
|BIST KONYA
|61.752
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|221.819
|5,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi