Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 164.282 -2,05 BIST ANKARA 113.942 -1,34 BIST ANTALYA 46.999 -1,14 BIST BALIKESİR 60.670 -1,57 BIST BURSA 129.812 -3,24 BIST DENIZLI 82.058 -0,27 BIST ISTANBUL 95.948 -0,68 BIST IZMIR 148.832 -2,92 BIST KAYSERI 362.078 -0,24 BIST KOCAELI 236.426 2,77 BIST KONYA 62.035 0,46 BIST TEKIRDAĞ 217.939 -1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)