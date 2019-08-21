Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 164.282 -2,05 BIST ANKARA 113.942 -1,34 BIST ANTALYA 46.999 -1,14 BIST BALIKESİR 60.670 -1,57 BIST BURSA 129.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 164.282 -2,05
BIST ANKARA 113.942 -1,34
BIST ANTALYA 46.999 -1,14
BIST BALIKESİR 60.670 -1,57
BIST BURSA 129.812 -3,24
BIST DENIZLI 82.058 -0,27
BIST ISTANBUL 95.948 -0,68
BIST IZMIR 148.832 -2,92
BIST KAYSERI 362.078 -0,24
BIST KOCAELI 236.426 2,77
BIST KONYA 62.035 0,46
BIST TEKIRDAĞ 217.939 -1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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