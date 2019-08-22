Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 163.955 -0,20 BIST ANKARA 112.330 -1,41 BIST ANTALYA 46.647 -0,75 BIST BALIKESİR 61.371 1,16 BIST BURSA 129.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 163.955 -0,20
BIST ANKARA 112.330 -1,41
BIST ANTALYA 46.647 -0,75
BIST BALIKESİR 61.371 1,16
BIST BURSA 129.472 -0,26
BIST DENIZLI 81.606 -0,55
BIST ISTANBUL 96.486 0,56
BIST IZMIR 149.462 0,42
BIST KAYSERI 353.239 -2,44
BIST KOCAELI 233.862 -1,08
BIST KONYA 61.628 -0,66
BIST TEKIRDAĞ 218.573 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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