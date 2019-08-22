Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 163.955 -0,20 BIST ANKARA 112.330 -1,41 BIST ANTALYA 46.647 -0,75 BIST BALIKESİR 61.371 1,16 BIST BURSA 129.472 -0,26 BIST DENIZLI 81.606 -0,55 BIST ISTANBUL 96.486 0,56 BIST IZMIR 149.462 0,42 BIST KAYSERI 353.239 -2,44 BIST KOCAELI 233.862 -1,08 BIST KONYA 61.628 -0,66 BIST TEKIRDAĞ 218.573 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)