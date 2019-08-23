Borsada şehir endekslerinin değişimi
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.241 2,61 BIST ANKARA 113.676 1,20 BIST ANTALYA 47.440 1,70 BIST BALIKESİR 62.658 2,10 BIST BURSA 131.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.241
|2,61
|BIST ANKARA
|113.676
|1,20
|BIST ANTALYA
|47.440
|1,70
|BIST BALIKESİR
|62.658
|2,10
|BIST BURSA
|131.311
|1,42
|BIST DENIZLI
|82.641
|1,27
|BIST ISTANBUL
|98.184
|1,76
|BIST IZMIR
|150.907
|0,97
|BIST KAYSERI
|352.169
|-0,30
|BIST KOCAELI
|232.548
|-0,56
|BIST KONYA
|62.154
|0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|233.582
|6,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı! Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim