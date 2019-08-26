Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.317 0,05 BIST ANKARA 114.332 0,58 BIST ANTALYA 47.500 0,13 BIST BALIKESİR 63.837 1,88 BIST BURSA 131.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.317 0,05
BIST ANKARA 114.332 0,58
BIST ANTALYA 47.500 0,13
BIST BALIKESİR 63.837 1,88
BIST BURSA 131.388 0,06
BIST DENIZLI 82.990 0,42
BIST ISTANBUL 98.023 -0,16
BIST IZMIR 152.821 1,27
BIST KAYSERI 366.938 4,19
BIST KOCAELI 235.106 1,10
BIST KONYA 62.276 0,20
BIST TEKIRDAĞ 240.898 3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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