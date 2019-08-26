Borsada şehir endekslerinin değişimi
22 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.317 0,05 BIST ANKARA 114.332 0,58 BIST ANTALYA 47.500 0,13 BIST BALIKESİR 63.837 1,88 BIST BURSA 131.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.317
|0,05
|BIST ANKARA
|114.332
|0,58
|BIST ANTALYA
|47.500
|0,13
|BIST BALIKESİR
|63.837
|1,88
|BIST BURSA
|131.388
|0,06
|BIST DENIZLI
|82.990
|0,42
|BIST ISTANBUL
|98.023
|-0,16
|BIST IZMIR
|152.821
|1,27
|BIST KAYSERI
|366.938
|4,19
|BIST KOCAELI
|235.106
|1,10
|BIST KONYA
|62.276
|0,20
|BIST TEKIRDAĞ
|240.898
|3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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