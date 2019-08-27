Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.719 -0,35 BIST ANKARA 113.778 -0,48 BIST ANTALYA 47.910 0,86 BIST BALIKESİR 65.409 2,46 BIST BURSA 132.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.719 -0,35
BIST ANKARA 113.778 -0,48
BIST ANTALYA 47.910 0,86
BIST BALIKESİR 65.409 2,46
BIST BURSA 132.269 0,67
BIST DENIZLI 82.274 -0,86
BIST ISTANBUL 97.145 -0,90
BIST IZMIR 154.704 1,23
BIST KAYSERI 365.451 -0,41
BIST KOCAELI 230.626 -1,91
BIST KONYA 62.269 -0,01
BIST TEKIRDAĞ 235.396 -2,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı
Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:19:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]