Borsada şehir endekslerinin değişimi
47 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.719 -0,35 BIST ANKARA 113.778 -0,48 BIST ANTALYA 47.910 0,86 BIST BALIKESİR 65.409 2,46 BIST BURSA 132.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.719
|-0,35
|BIST ANKARA
|113.778
|-0,48
|BIST ANTALYA
|47.910
|0,86
|BIST BALIKESİR
|65.409
|2,46
|BIST BURSA
|132.269
|0,67
|BIST DENIZLI
|82.274
|-0,86
|BIST ISTANBUL
|97.145
|-0,90
|BIST IZMIR
|154.704
|1,23
|BIST KAYSERI
|365.451
|-0,41
|BIST KOCAELI
|230.626
|-1,91
|BIST KONYA
|62.269
|-0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|235.396
|-2,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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