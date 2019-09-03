Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.561 1,39 BIST ANKARA 118.937 0,71 BIST ANTALYA 49.661 0,55 BIST BALIKESİR 68.954 -1,10 BIST BURSA 135.107 0,33 BIST DENIZLI 85.065 -0,27 BIST ISTANBUL 100.148 0,04 BIST IZMIR 157.562 0,72 BIST KAYSERI 393.716 4,80 BIST KOCAELI 231.958 1,11 BIST KONYA 66.514 3,92 BIST TEKIRDAĞ 242.811 2,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)