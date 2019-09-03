Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

8 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.561 1,39 BIST ANKARA 118.937 0,71 BIST ANTALYA 49.661 0,55 BIST BALIKESİR 68.954 -1,10 BIST BURSA 135.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.561 1,39
BIST ANKARA 118.937 0,71
BIST ANTALYA 49.661 0,55
BIST BALIKESİR 68.954 -1,10
BIST BURSA 135.107 0,33
BIST DENIZLI 85.065 -0,27
BIST ISTANBUL 100.148 0,04
BIST IZMIR 157.562 0,72
BIST KAYSERI 393.716 4,80
BIST KOCAELI 231.958 1,11
BIST KONYA 66.514 3,92
BIST TEKIRDAĞ 242.811 2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi
TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]