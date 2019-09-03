Borsada şehir endekslerinin değişimi
8 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.561 1,39 BIST ANKARA 118.937 0,71 BIST ANTALYA 49.661 0,55 BIST BALIKESİR 68.954 -1,10 BIST BURSA 135.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.561
|1,39
|BIST ANKARA
|118.937
|0,71
|BIST ANTALYA
|49.661
|0,55
|BIST BALIKESİR
|68.954
|-1,10
|BIST BURSA
|135.107
|0,33
|BIST DENIZLI
|85.065
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|100.148
|0,04
|BIST IZMIR
|157.562
|0,72
|BIST KAYSERI
|393.716
|4,80
|BIST KOCAELI
|231.958
|1,11
|BIST KONYA
|66.514
|3,92
|BIST TEKIRDAĞ
|242.811
|2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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