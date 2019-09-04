Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.986 0,24 BIST ANKARA 120.805 1,57 BIST ANTALYA 51.165 3,03 BIST BALIKESİR 69.072 0,17 BIST BURSA 137.924 2,08 BIST DENIZLI 86.743 1,97 BIST ISTANBUL 100.854 0,70 BIST IZMIR 158.156 0,38 BIST KAYSERI 398.479 1,21 BIST KOCAELI 235.213 1,40 BIST KONYA 67.528 1,52 BIST TEKIRDAĞ 244.351 0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)