Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.997 -0,57 BIST ANKARA 120.412 -0,33 BIST ANTALYA 51.109 -0,11 BIST BALIKESİR 68.831 -0,35 BIST BURSA 141.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.997 -0,57
BIST ANKARA 120.412 -0,33
BIST ANTALYA 51.109 -0,11
BIST BALIKESİR 68.831 -0,35
BIST BURSA 141.589 2,66
BIST DENIZLI 88.476 2,00
BIST ISTANBUL 101.118 0,26
BIST IZMIR 156.405 -1,11
BIST KAYSERI 400.369 0,47
BIST KOCAELI 233.889 -0,56
BIST KONYA 67.128 -0,59
BIST TEKIRDAĞ 245.063 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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