Borsada şehir endekslerinin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.997 -0,57 BIST ANKARA 120.412 -0,33 BIST ANTALYA 51.109 -0,11 BIST BALIKESİR 68.831 -0,35 BIST BURSA 141.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.997
|-0,57
|BIST ANKARA
|120.412
|-0,33
|BIST ANTALYA
|51.109
|-0,11
|BIST BALIKESİR
|68.831
|-0,35
|BIST BURSA
|141.589
|2,66
|BIST DENIZLI
|88.476
|2,00
|BIST ISTANBUL
|101.118
|0,26
|BIST IZMIR
|156.405
|-1,11
|BIST KAYSERI
|400.369
|0,47
|BIST KOCAELI
|233.889
|-0,56
|BIST KONYA
|67.128
|-0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|245.063
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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