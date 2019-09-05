Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.997 -0,57 BIST ANKARA 120.412 -0,33 BIST ANTALYA 51.109 -0,11 BIST BALIKESİR 68.831 -0,35 BIST BURSA 141.589 2,66 BIST DENIZLI 88.476 2,00 BIST ISTANBUL 101.118 0,26 BIST IZMIR 156.405 -1,11 BIST KAYSERI 400.369 0,47 BIST KOCAELI 233.889 -0,56 BIST KONYA 67.128 -0,59 BIST TEKIRDAĞ 245.063 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)