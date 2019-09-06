Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.997 -0,57 BIST ANKARA 119.885 -0,44 BIST ANTALYA 50.252 -1,68 BIST BALIKESİR 69.866 1,50 BIST BURSA 139.930 -1,17 BIST DENIZLI 89.548 1,21 BIST ISTANBUL 99.924 -1,18 BIST IZMIR 154.942 -0,94 BIST KAYSERI 397.633 -0,68 BIST KOCAELI 229.002 -2,09 BIST KONYA 67.410 0,42 BIST TEKIRDAĞ 249.842 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)