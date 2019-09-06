Borsada şehir endekslerinin değişimi
20 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.997 -0,57 BIST ANKARA 119.885 -0,44 BIST ANTALYA 50.252 -1,68 BIST BALIKESİR 69.866 1,50 BIST BURSA 139.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.997
|-0,57
|BIST ANKARA
|119.885
|-0,44
|BIST ANTALYA
|50.252
|-1,68
|BIST BALIKESİR
|69.866
|1,50
|BIST BURSA
|139.930
|-1,17
|BIST DENIZLI
|89.548
|1,21
|BIST ISTANBUL
|99.924
|-1,18
|BIST IZMIR
|154.942
|-0,94
|BIST KAYSERI
|397.633
|-0,68
|BIST KOCAELI
|229.002
|-2,09
|BIST KONYA
|67.410
|0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|249.842
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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