Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.363 0,79 BIST ANKARA 120.485 0,50 BIST ANTALYA 51.160 1,81 BIST BALIKESİR 70.514 0,93 BIST BURSA 141.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.363 0,79
BIST ANKARA 120.485 0,50
BIST ANTALYA 51.160 1,81
BIST BALIKESİR 70.514 0,93
BIST BURSA 141.322 1,00
BIST DENIZLI 91.120 1,76
BIST ISTANBUL 101.006 1,08
BIST IZMIR 155.505 0,36
BIST KAYSERI 398.054 0,11
BIST KOCAELI 233.505 1,97
BIST KONYA 67.710 0,44
BIST TEKIRDAĞ 251.642 0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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