Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

27 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.890 2,60 BIST ANKARA 122.285 1,49 BIST ANTALYA 52.022 1,69 BIST BALIKESİR 70.034 -0,68 BIST BURSA 143.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.890 2,60
BIST ANKARA 122.285 1,49
BIST ANTALYA 52.022 1,69
BIST BALIKESİR 70.034 -0,68
BIST BURSA 143.774 1,73
BIST DENIZLI 91.673 0,61
BIST ISTANBUL 101.424 0,41
BIST IZMIR 155.307 -0,13
BIST KAYSERI 395.781 -0,57
BIST KOCAELI 236.166 1,14
BIST KONYA 69.865 3,18
BIST TEKIRDAĞ 252.520 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor
700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı parayı harcayan çift, hırsızlıktan yargılanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:04:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]