Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.330 0,25 BIST ANKARA 123.736 1,19 BIST ANTALYA 52.912 1,71 BIST BALIKESİR 70.707 0,96 BIST BURSA 143.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.330 0,25
BIST ANKARA 123.736 1,19
BIST ANTALYA 52.912 1,71
BIST BALIKESİR 70.707 0,96
BIST BURSA 143.779 0,00
BIST DENIZLI 90.730 -1,03
BIST ISTANBUL 102.253 0,82
BIST IZMIR 157.804 1,61
BIST KAYSERI 395.688 -0,02
BIST KOCAELI 237.246 0,46
BIST KONYA 71.334 2,10
BIST TEKIRDAĞ 258.555 2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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