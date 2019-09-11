Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.330 0,25 BIST ANKARA 123.736 1,19 BIST ANTALYA 52.912 1,71 BIST BALIKESİR 70.707 0,96 BIST BURSA 143.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.330
|0,25
|BIST ANKARA
|123.736
|1,19
|BIST ANTALYA
|52.912
|1,71
|BIST BALIKESİR
|70.707
|0,96
|BIST BURSA
|143.779
|0,00
|BIST DENIZLI
|90.730
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|102.253
|0,82
|BIST IZMIR
|157.804
|1,61
|BIST KAYSERI
|395.688
|-0,02
|BIST KOCAELI
|237.246
|0,46
|BIST KONYA
|71.334
|2,10
|BIST TEKIRDAĞ
|258.555
|2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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