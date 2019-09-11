Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.330 0,25 BIST ANKARA 123.736 1,19 BIST ANTALYA 52.912 1,71 BIST BALIKESİR 70.707 0,96 BIST BURSA 143.779 0,00 BIST DENIZLI 90.730 -1,03 BIST ISTANBUL 102.253 0,82 BIST IZMIR 157.804 1,61 BIST KAYSERI 395.688 -0,02 BIST KOCAELI 237.246 0,46 BIST KONYA 71.334 2,10 BIST TEKIRDAĞ 258.555 2,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)