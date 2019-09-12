Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.171 -1,20 BIST ANKARA 122.680 -0,85 BIST ANTALYA 52.204 -1,34 BIST BALIKESİR 70.516 -0,27 BIST BURSA 143.468 -0,22 BIST DENIZLI 90.886 0,17 BIST ISTANBUL 101.876 -0,37 BIST IZMIR 156.748 -0,67 BIST KAYSERI 405.532 2,49 BIST KOCAELI 242.097 2,04 BIST KONYA 70.972 -0,51 BIST TEKIRDAĞ 265.843 2,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)