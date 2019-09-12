Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.171 -1,20 BIST ANKARA 122.680 -0,85 BIST ANTALYA 52.204 -1,34 BIST BALIKESİR 70.516 -0,27 BIST BURSA 143.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.171 -1,20
BIST ANKARA 122.680 -0,85
BIST ANTALYA 52.204 -1,34
BIST BALIKESİR 70.516 -0,27
BIST BURSA 143.468 -0,22
BIST DENIZLI 90.886 0,17
BIST ISTANBUL 101.876 -0,37
BIST IZMIR 156.748 -0,67
BIST KAYSERI 405.532 2,49
BIST KOCAELI 242.097 2,04
BIST KONYA 70.972 -0,51
BIST TEKIRDAĞ 265.843 2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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