Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.025 -0,08 BIST ANKARA 124.642 1,60 BIST ANTALYA 52.948 1,42 BIST BALIKESİR 71.992 2,09 BIST BURSA 141.945 -1,06 BIST DENIZLI 91.772 0,98 BIST ISTANBUL 102.794 0,90 BIST IZMIR 157.844 0,70 BIST KAYSERI 398.926 -1,63 BIST KOCAELI 241.858 -0,10 BIST KONYA 72.236 1,78 BIST TEKIRDAĞ 263.331 -0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)