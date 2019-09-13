Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.025 -0,08 BIST ANKARA 124.642 1,60 BIST ANTALYA 52.948 1,42 BIST BALIKESİR 71.992 2,09 BIST BURSA 141.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.025
|-0,08
|BIST ANKARA
|124.642
|1,60
|BIST ANTALYA
|52.948
|1,42
|BIST BALIKESİR
|71.992
|2,09
|BIST BURSA
|141.945
|-1,06
|BIST DENIZLI
|91.772
|0,98
|BIST ISTANBUL
|102.794
|0,90
|BIST IZMIR
|157.844
|0,70
|BIST KAYSERI
|398.926
|-1,63
|BIST KOCAELI
|241.858
|-0,10
|BIST KONYA
|72.236
|1,78
|BIST TEKIRDAĞ
|263.331
|-0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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