Borsada şehir endekslerinin değişimi
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.058 -1,68 BIST ANKARA 125.246 0,48 BIST ANTALYA 52.755 -0,36 BIST BALIKESİR 72.284 0,41 BIST BURSA 141.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.058
|-1,68
|BIST ANKARA
|125.246
|0,48
|BIST ANTALYA
|52.755
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|72.284
|0,41
|BIST BURSA
|141.917
|-0,02
|BIST DENIZLI
|97.477
|6,22
|BIST ISTANBUL
|102.134
|-0,64
|BIST IZMIR
|155.948
|-1,20
|BIST KAYSERI
|396.209
|-0,68
|BIST KOCAELI
|242.530
|0,28
|BIST KONYA
|72.788
|0,76
|BIST TEKIRDAĞ
|262.413
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler çıktı