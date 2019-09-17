Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.317 0,15 BIST ANKARA 122.680 -2,05 BIST ANTALYA 52.876 0,23 BIST BALIKESİR 70.736 -2,14 BIST BURSA 140.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.317
|0,15
|BIST ANKARA
|122.680
|-2,05
|BIST ANTALYA
|52.876
|0,23
|BIST BALIKESİR
|70.736
|-2,14
|BIST BURSA
|140.910
|-0,71
|BIST DENIZLI
|101.115
|3,73
|BIST ISTANBUL
|100.846
|-1,26
|BIST IZMIR
|155.216
|-0,47
|BIST KAYSERI
|395.774
|-0,11
|BIST KOCAELI
|238.357
|-1,72
|BIST KONYA
|70.898
|-2,60
|BIST TEKIRDAĞ
|263.896
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı