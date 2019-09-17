Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.317 0,15 BIST ANKARA 122.680 -2,05 BIST ANTALYA 52.876 0,23 BIST BALIKESİR 70.736 -2,14 BIST BURSA 140.910 -0,71 BIST DENIZLI 101.115 3,73 BIST ISTANBUL 100.846 -1,26 BIST IZMIR 155.216 -0,47 BIST KAYSERI 395.774 -0,11 BIST KOCAELI 238.357 -1,72 BIST KONYA 70.898 -2,60 BIST TEKIRDAĞ 263.896 0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)