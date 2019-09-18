Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.337 1,16 BIST ANKARA 122.988 0,25 BIST ANTALYA 52.747 -0,24 BIST BALIKESİR 71.273 0,76 BIST BURSA 140.812 -0,07 BIST DENIZLI 100.949 -0,16 BIST ISTANBUL 101.246 0,40 BIST IZMIR 155.488 0,18 BIST KAYSERI 395.039 -0,19 BIST KOCAELI 241.031 1,12 BIST KONYA 72.834 2,73 BIST TEKIRDAĞ 268.812 1,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)