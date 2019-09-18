Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.337 1,16 BIST ANKARA 122.988 0,25 BIST ANTALYA 52.747 -0,24 BIST BALIKESİR 71.273 0,76 BIST BURSA 140.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.337 1,16
BIST ANKARA 122.988 0,25
BIST ANTALYA 52.747 -0,24
BIST BALIKESİR 71.273 0,76
BIST BURSA 140.812 -0,07
BIST DENIZLI 100.949 -0,16
BIST ISTANBUL 101.246 0,40
BIST IZMIR 155.488 0,18
BIST KAYSERI 395.039 -0,19
BIST KOCAELI 241.031 1,12
BIST KONYA 72.834 2,73
BIST TEKIRDAĞ 268.812 1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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