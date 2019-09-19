Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.162 0,47 BIST ANKARA 121.902 -0,88 BIST ANTALYA 53.957 2,29 BIST BALIKESİR 70.149 -1,58 BIST BURSA 140.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.162 0,47 BIST ANKARA 121.902 -0,88 BIST ANTALYA 53.957 2,29 BIST BALIKESİR 70.149 -1,58 BIST BURSA 140.110 -0,50 BIST DENIZLI 100.947 0,00 BIST ISTANBUL 99.851 -1,38 BIST IZMIR 153.288 -1,41 BIST KAYSERI 389.115 -1,50 BIST KOCAELI 237.871 -1,31 BIST KONYA 71.386 -1,99 BIST TEKIRDAĞ 268.660 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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