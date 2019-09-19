Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.162 0,47 BIST ANKARA 121.902 -0,88 BIST ANTALYA 53.957 2,29 BIST BALIKESİR 70.149 -1,58 BIST BURSA 140.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.162 0,47
BIST ANKARA 121.902 -0,88
BIST ANTALYA 53.957 2,29
BIST BALIKESİR 70.149 -1,58
BIST BURSA 140.110 -0,50
BIST DENIZLI 100.947 0,00
BIST ISTANBUL 99.851 -1,38
BIST IZMIR 153.288 -1,41
BIST KAYSERI 389.115 -1,50
BIST KOCAELI 237.871 -1,31
BIST KONYA 71.386 -1,99
BIST TEKIRDAĞ 268.660 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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