Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.178 -1,12 BIST ANKARA 122.227 0,27 BIST ANTALYA 53.757 -0,37 BIST BALIKESİR 69.836 -0,45 BIST BURSA 137.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.178
|-1,12
|BIST ANKARA
|122.227
|0,27
|BIST ANTALYA
|53.757
|-0,37
|BIST BALIKESİR
|69.836
|-0,45
|BIST BURSA
|137.469
|-1,89
|BIST DENIZLI
|98.968
|-1,96
|BIST ISTANBUL
|99.572
|-0,28
|BIST IZMIR
|155.465
|1,42
|BIST KAYSERI
|396.036
|1,78
|BIST KOCAELI
|238.615
|0,31
|BIST KONYA
|71.008
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|265.630
|-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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