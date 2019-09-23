Borsada şehir endekslerinin değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.863 0,96 BIST ANKARA 122.227 0,00 BIST ANTALYA 53.407 -0,65 BIST BALIKESİR 68.904 -1,33 BIST BURSA 138.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.863
|0,96
|BIST ANKARA
|122.227
|0,00
|BIST ANTALYA
|53.407
|-0,65
|BIST BALIKESİR
|68.904
|-1,33
|BIST BURSA
|138.132
|0,48
|BIST DENIZLI
|98.698
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|99.454
|-0,12
|BIST IZMIR
|156.870
|0,90
|BIST KAYSERI
|400.447
|1,11
|BIST KOCAELI
|237.918
|-0,29
|BIST KONYA
|69.895
|-1,57
|BIST TEKIRDAĞ
|271.773
|2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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