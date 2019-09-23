Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.863 0,96 BIST ANKARA 122.227 0,00 BIST ANTALYA 53.407 -0,65 BIST BALIKESİR 68.904 -1,33 BIST BURSA 138.132 0,48 BIST DENIZLI 98.698 -0,27 BIST ISTANBUL 99.454 -0,12 BIST IZMIR 156.870 0,90 BIST KAYSERI 400.447 1,11 BIST KOCAELI 237.918 -0,29 BIST KONYA 69.895 -1,57 BIST TEKIRDAĞ 271.773 2,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)