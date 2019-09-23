Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.863 0,96 BIST ANKARA 122.227 0,00 BIST ANTALYA 53.407 -0,65 BIST BALIKESİR 68.904 -1,33 BIST BURSA 138.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.863 0,96
BIST ANKARA 122.227 0,00
BIST ANTALYA 53.407 -0,65
BIST BALIKESİR 68.904 -1,33
BIST BURSA 138.132 0,48
BIST DENIZLI 98.698 -0,27
BIST ISTANBUL 99.454 -0,12
BIST IZMIR 156.870 0,90
BIST KAYSERI 400.447 1,11
BIST KOCAELI 237.918 -0,29
BIST KONYA 69.895 -1,57
BIST TEKIRDAĞ 271.773 2,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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