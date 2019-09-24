Borsada şehir endekslerinin değişimi
46 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.368 0,29 BIST ANKARA 123.276 0,86 BIST ANTALYA 53.480 0,14 BIST BALIKESİR 68.677 -0,33 BIST BURSA 139.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.368
|0,29
|BIST ANKARA
|123.276
|0,86
|BIST ANTALYA
|53.480
|0,14
|BIST BALIKESİR
|68.677
|-0,33
|BIST BURSA
|139.685
|1,12
|BIST DENIZLI
|99.518
|0,83
|BIST ISTANBUL
|101.202
|1,76
|BIST IZMIR
|157.783
|0,58
|BIST KAYSERI
|405.693
|1,31
|BIST KOCAELI
|241.896
|1,67
|BIST KONYA
|71.495
|2,29
|BIST TEKIRDAĞ
|270.705
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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