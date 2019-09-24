Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.368 0,29 BIST ANKARA 123.276 0,86 BIST ANTALYA 53.480 0,14 BIST BALIKESİR 68.677 -0,33 BIST BURSA 139.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.368 0,29
BIST ANKARA 123.276 0,86
BIST ANTALYA 53.480 0,14
BIST BALIKESİR 68.677 -0,33
BIST BURSA 139.685 1,12
BIST DENIZLI 99.518 0,83
BIST ISTANBUL 101.202 1,76
BIST IZMIR 157.783 0,58
BIST KAYSERI 405.693 1,31
BIST KOCAELI 241.896 1,67
BIST KONYA 71.495 2,29
BIST TEKIRDAĞ 270.705 -0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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