Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.549 -0,46 BIST ANKARA 124.290 0,82 BIST ANTALYA 53.852 0,70 BIST BALIKESİR 69.347 0,98 BIST BURSA 140.952 0,91 BIST DENIZLI 100.182 0,67 BIST ISTANBUL 102.092 0,88 BIST IZMIR 159.629 1,17 BIST KAYSERI 409.789 1,01 BIST KOCAELI 239.948 -0,81 BIST KONYA 72.338 1,18 BIST TEKIRDAĞ 268.885 -0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)