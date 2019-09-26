Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.678 0,07 BIST ANKARA 124.169 -0,10 BIST ANTALYA 53.369 -0,90 BIST BALIKESİR 68.350 -1,44 BIST BURSA 143.941 2,12 BIST DENIZLI 100.107 -0,07 BIST ISTANBUL 100.951 -1,12 BIST IZMIR 158.691 -0,59 BIST KAYSERI 414.738 1,21 BIST KOCAELI 244.902 2,06 BIST KONYA 74.278 2,68 BIST TEKIRDAĞ 267.474 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)