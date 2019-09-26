Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.678 0,07 BIST ANKARA 124.169 -0,10 BIST ANTALYA 53.369 -0,90 BIST BALIKESİR 68.350 -1,44 BIST BURSA 143.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.678 0,07
BIST ANKARA 124.169 -0,10
BIST ANTALYA 53.369 -0,90
BIST BALIKESİR 68.350 -1,44
BIST BURSA 143.941 2,12
BIST DENIZLI 100.107 -0,07
BIST ISTANBUL 100.951 -1,12
BIST IZMIR 158.691 -0,59
BIST KAYSERI 414.738 1,21
BIST KOCAELI 244.902 2,06
BIST KONYA 74.278 2,68
BIST TEKIRDAĞ 267.474 -0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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