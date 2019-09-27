Borsada şehir endekslerinin değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.604 2,79 BIST ANKARA 126.594 1,95 BIST ANTALYA 54.653 2,41 BIST BALIKESİR 69.308 1,40 BIST BURSA 145.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.604
|2,79
|BIST ANKARA
|126.594
|1,95
|BIST ANTALYA
|54.653
|2,41
|BIST BALIKESİR
|69.308
|1,40
|BIST BURSA
|145.100
|0,81
|BIST DENIZLI
|101.486
|1,38
|BIST ISTANBUL
|103.040
|2,07
|BIST IZMIR
|160.517
|1,15
|BIST KAYSERI
|417.436
|0,65
|BIST KOCAELI
|248.613
|1,52
|BIST KONYA
|77.413
|4,22
|BIST TEKIRDAĞ
|262.453
|-1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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