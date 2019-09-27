Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.604 2,79 BIST ANKARA 126.594 1,95 BIST ANTALYA 54.653 2,41 BIST BALIKESİR 69.308 1,40 BIST BURSA 145.100 0,81 BIST DENIZLI 101.486 1,38 BIST ISTANBUL 103.040 2,07 BIST IZMIR 160.517 1,15 BIST KAYSERI 417.436 0,65 BIST KOCAELI 248.613 1,52 BIST KONYA 77.413 4,22 BIST TEKIRDAĞ 262.453 -1,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)